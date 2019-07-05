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Произведено назначение на должность первого заместителя министра внутренних дел

Произведено назначение на должность первого замминистра внутренних дел

Произведено назначение на должность первого заместителя министра внутренних дел.

Как сообщает Report, распоряжением президента Ильхама Алиева на указанную должность назначен генерал-майор полиции Сейфулла Азимов. 

До этого С.Азимов занимал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД). 

До 20 июня 2019 года должность первого заместителя министра внутренних дел занимал Вилаят Эйвазов.

В пресс-службе МВД подтвердили Report факт.  

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