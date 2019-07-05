Произведено назначение на должность первого заместителя министра внутренних дел.
Как сообщает Report, распоряжением президента Ильхама Алиева на указанную должность назначен генерал-майор полиции Сейфулла Азимов.
До этого С.Азимов занимал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД).
До 20 июня 2019 года должность первого заместителя министра внутренних дел занимал Вилаят Эйвазов.
В пресс-службе МВД подтвердили Report факт.
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