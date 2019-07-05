Произведено назначение на должность первого заместителя министра внутренних дел.

Как сообщает Report, распоряжением президента Ильхама Алиева на указанную должность назначен генерал-майор полиции Сейфулла Азимов.

До этого С.Азимов занимал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД).

До 20 июня 2019 года должность первого заместителя министра внутренних дел занимал Вилаят Эйвазов.

В пресс-службе МВД подтвердили Report факт.