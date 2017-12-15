Произошло назначение на должность первого заместителя председателя ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Произошло назначение на должность первого заместителя председателя Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство".

Как сообщает Report, распоряжением президента Ильхама Алиева на указанную должность назначен Мубариз Джаббаров.

Отметим, что бывший первый заместитель председателя Замиг Исмаилов был освобожден от должности по собственному желанию.

Мубариз Мустафа оглу Джаббаров родился в селе Юхары Тала Закатальского района в 1968 году. Женат, имеет двух детей.