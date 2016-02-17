 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В министерстве юстиции Нахчывана произошли новые назначения

    Председатель Верховного Меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов подписал распоряжение в связи с этим

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве юстиции Нахчыванской Автономной Республики назначен новый заместитель.

    Как сообщает Report, председатель Верховного Меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов подписал распоряжение в связи с этим.

    Распоряжением Эмин Гусейн оглу Сафаров назначен заместителем министра юстиции Нахчыванской АР. 

    Напомним, что эта должность была вакантной после того, как в прошлом месяце Эльнур Исмаилов был освобожден от должности замминистра юстиции Нахчывана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi