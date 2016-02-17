В министерстве юстиции Нахчывана произошли новые назначения

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве юстиции Нахчыванской Автономной Республики назначен новый заместитель.
Как сообщает Report, председатель Верховного Меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов подписал распоряжение в связи с этим.
Распоряжением Эмин Гусейн оглу Сафаров назначен заместителем министра юстиции Нахчыванской АР.
Напомним, что эта должность была вакантной после того, как в прошлом месяце Эльнур Исмаилов был освобожден от должности замминистра юстиции Нахчывана.
İlkin PirəliАвтор новости
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