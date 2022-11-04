Проходят общественные слушания по закону "О политических партиях"

Проходят общественные слушания в связи с разработкой нового законопроекта "О политических партиях", организованные Милли Меджлисом.

Проходят общественные слушания в связи с разработкой нового законопроекта "О политических партиях", организованные Милли Меджлисом.

Как сообщает Report, в слушаниях участвуют первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли, председатель правления Центра социальных исследований, председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж, представители политических партий, входящих в законодательный орган, депутаты и представители НПО.

Вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли отметил, что в стране проводятся реформы, в новый законопроект "О политических партиях" – одна из них.

Затем были объявлены результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований в этой области. 90,2% респондентов считают, что необходимо обеспечить государственный контроль над финансовой помощью партиям, 51,2% считают, что необходимы партии с председателями женского полаю.