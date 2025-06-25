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Проходящие профподготовку заключенные смогут получить оплачиваемую работу

Проходящие профподготовку заключенные смогут получить оплачиваемую работу Проходящие профподготовку заключенные смогут получить оплачиваемую работу
Внутренняя политика
25 июня 2025 г. 13:13
Проходящие профподготовку заключенные смогут получить оплачиваемую работу

В Азербайджане будет разработан механизм привлечения осужденных к оплачиваемой деятельности в исправительных учреждениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в Плане действий на 2025-2030 годы по повышению качества профессионального образования в исправительных учреждениях и совершенствованию существующей инфраструктуры.

Согласно плану, будет создана соответствующая информационная система, обеспечивающая доступ осужденных, вовлеченных в профессиональное образование, к рынку труда. Осужденные смогут представлять здесь свои услуги и производимую продукцию.

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Версия на азербайджанском языке Peşə təhsilinə cəlb edilmiş məhkumlar ödənişli fəaliyyətə cəlb olunacaq

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