ЦИК Азербайджана проводит очередное заседание, рассматриваются обращения

Началось очередное заседание Центризбиркома.

Как сообщает Report, члены комиссии рассматривают еще несколько обращений, связанных с прошедшими 9 февраля 2020 года внеочередными парламентскими выборами.

Относительно стоящих на повестке вопросов ЦИК примет соответствующие решения.

Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании ЦИК было принято решение об аннулировании результатов выборов по 4 округам.

Список округов, по которым были аннулированы результаты:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.