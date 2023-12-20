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Саттар Мохбалиев переизбран председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Саттар Мохбалиев переизбран председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана Проходит внеочередной VI съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 10:22
Саттар Мохбалиев переизбран председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана

На внеочередном VI съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана избран председатель.

Как сообщает Report, Саттар Мохбалиев переизбран председателем ведомства.

Предложение было вынесено на голосование и единогласно принято.

10:13

Проходит внеочередной VI съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку съезда включены пять вопросов, одним из которых является поддержка кандидатуры главы государства Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

В мероприятии принимают участие 2 194 делегата.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

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Версия на английском языке Sattar Mohbaliyev re-elected as chairman of Azerbaijan Trade Unions Confederation
Версия на азербайджанском языке ФотоSəttar Möhbalıyev yenidən Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri seçilib - YENİLƏNİB

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