Саттар Мохбалиев переизбран председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Проходит внеочередной VI съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

На внеочередном VI съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана избран председатель.

Как сообщает Report, Саттар Мохбалиев переизбран председателем ведомства.

Предложение было вынесено на голосование и единогласно принято.

10:13

Проходит внеочередной VI съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку съезда включены пять вопросов, одним из которых является поддержка кандидатуры главы государства Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

В мероприятии принимают участие 2 194 делегата.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.