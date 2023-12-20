Саттар Мохбалиев переизбран председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана

На внеочередном VI съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана избран председатель.
Как сообщает Report, Саттар Мохбалиев переизбран председателем ведомства.
Предложение было вынесено на голосование и единогласно принято.
Проходит внеочередной VI съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
Как сообщает Report, в повестку съезда включены пять вопросов, одним из которых является поддержка кандидатуры главы государства Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.
В мероприятии принимают участие 2 194 делегата.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.
15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.