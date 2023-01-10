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Проходит сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР

Проходит сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР Проходит девятая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 11:44
Проходит сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР

Проходит девятая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.

Как передает Report, в повестку сессии включены вопросы относительно итогов социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики в 2022 году, утверждение бюджета Нахчыванской АР на 2023 год, утверждение бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

В сессии принимают участие руководители профильных организаций и представители государственных медиа-органов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyası keçirilir

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