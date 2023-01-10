Проходит сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР

Проходит девятая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.

Проходит девятая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.

Как передает Report, в повестку сессии включены вопросы относительно итогов социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики в 2022 году, утверждение бюджета Нахчыванской АР на 2023 год, утверждение бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

В сессии принимают участие руководители профильных организаций и представители государственных медиа-органов.