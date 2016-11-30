Проходит презентация книги "Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен" - ФОТО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Проходит презентация книги депутата Милли Меджлиса, писателя, заслуженного журналиста Эльмиры Ахундовой "Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен".

Как сообщает Report, на мероприятии присутствуют официальные представители государства, министры, депутаты, ректоры вузов, главные редакторы изданий.

Выступивший президент НАНА Акиф Ализаде заявил, что в книге, ссылаясь на факты и материалы, рассказывается об одном из самых успешных и прагматичных политиков на постсоветском пространстве - Ильхаме Алиеве, анализируется феномен его успеха.

Факты, события и отзывы, собранные в книге, в которой использованы документы из открытых источников, десятки уникальных интервью, взятых лично автором у людей из окружения общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева, представляют широкую информацию о президенте Азербайджана.

Автор анализирует условия, при которых к власти пришел современный лидер Азербайджана, взявший на себя большую ответственность во имя будущего народа.

"Современный Азербайджан успешно избегает риски различного характера. На данный момент в стране царит вызывающая во всем мире восхищение мультикультуральная атмосфера, в основе которой стоит внедряемая президентом Ильхамом Алиевым успешная политика. Книга сыграет важную роль в доведении до мира азербайджанских реалий", - подчеркнул А.Ализаде.