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    ​Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

    В повестку заседания включено обсуждение 20-ти вопросов

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено обсуждение 20-ти вопросов.

    Предусматривается внесение изменений в "Положение о прохождении военной службы", законы "Об охране здоровья населения", "О физической культуре и спорте", "О свободе собраний". Кроме того, планируется внесение поправок в Кодекс градостроительства и строительства, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административных правонарушений, Трудовой кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс.

    Будут внесены также изменения в некоторые законы, связанные со сроком применения персональных идентификационных карт лиц, не достигших 15-летия и удостоверений личности нового поколения.

    Планируется также обсуждение депутатами во втором чтении законопроекта "О сельскохозяйственных информационно-консультационных услугах". 

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