​Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено обсуждение 20-ти вопросов.

Предусматривается внесение изменений в "Положение о прохождении военной службы", законы "Об охране здоровья населения", "О физической культуре и спорте", "О свободе собраний". Кроме того, планируется внесение поправок в Кодекс градостроительства и строительства, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административных правонарушений, Трудовой кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс.

Будут внесены также изменения в некоторые законы, связанные со сроком применения персональных идентификационных карт лиц, не достигших 15-летия и удостоверений личности нового поколения.

Планируется также обсуждение депутатами во втором чтении законопроекта "О сельскохозяйственных информационно-консультационных услугах".