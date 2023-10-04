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Проходит церемония прощания с шехидом, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне

Проходит церемония прощания с шехидом, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне Проходит церемония прощания с шехидом Вейсалом Гасымовым, пропавшим без вести во время Первой карабахской войны, останки которого были найдены в шушинском селе Дашалты спустя 31 год.
Внутренняя политика
4 октября 2023 г. 12:17
Проходит церемония прощания с шехидом, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне

Проходит церемония прощания с шехидом Вейсалом Гасымовым, пропавшим без вести во время Первой карабахской войны, останки которого были найдены в шушинском селе Дашалты спустя 31 год.

Как сообщает Report, в церемонии, проходящей в доме шехида в Хатаинском районе Баку, принимают участие представители Исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, члены семьи покойного и боевые товарищи.

Отметим, что Вейсал Гасымов родился в Баку в 1963 году.

В 1992 году пропал без вести в ходе операции в Дашалты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşaltıda 31 il sonra meyitinin qalıqları tapılan şəhid dəfn olunub - YENİLƏNİB-2

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