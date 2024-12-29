В Бакинском аэропорту проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета AZAL

В Бакинском аэропорту началась официальная часть церемонии прощания с погибшими членами экипажа рейса авиакомпании AZAL Баку-Грозный.

В Бакинском аэропорту началась официальная часть церемонии прощания с погибшими членами экипажа рейса авиакомпании AZAL Баку-Грозный.

Как сообщает корреспондент Report, сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Затем участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших - командира корабля Игоря Кшнякина, пилота Александра Кальянинова и стюардессы Хокюмы Алиевой.

10:18

В Международном аэропорту Гейдар Алиев проходит церемония прощания с членами экипажа пассажирского самолета Embraer, потерпевшего крушение в Казахстане 25 декабря.

Как сообщает Report, в церемонии прощания участвуют члены их семей, официальные лица и представители общественности.

Трое членов экипажа - командир корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева будут похоронены сегодня на II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

ФОТО: Мухаммед Агаев