Проходит 98 лет со дня освобождения Баку от армяно-большевистских захватчиков

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается день освобождения Баку от армяно-большевистских захватчиков.

Как передает Report, со дня освобождения Баку проходит 98 лет.

15 сентября 1918 года Баку был освобожден азербайджанскими и турецкими солдатами. Этим Азербайджан обрел независимость и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и окрестных районах.

Освобождение Баку от армяно-большевистских захватчиков является одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века.

Несмотря на объявление Азербайджаном независимости в мае 1918 года, часть территории страны, Баку и окрестные районы оставались под армяно-большевистской оккупацией.Недавно обретший независимость и пока неизвестный в мире Азербайджан не имел достаточной возможности обеспечить свою территориальную целостность.

Несмотря на тяжелое положение, Османская империя направила в Азербайджан военную силу под командованием Нуру Паши с целью обеспечить территориальную целостность Азербайджана.

Хотя европейские государства выступали против прихода в Азербайджан турецких войск, в августе-сентябре 1918 года Османская империя достойно выполнила свою историческую миссию.

15 сентября Кавказская исламская армия и азербайджанский корпус освободили Баку от оккупации.

После этой исторической даты столица Азербайджанской Народной Республики была перенесена из Гянджи в Баку.