Проходит 105 лет со дня создания азербайджанской полиции

Ежегодно 2 июля в Азербайджане отмечается День полиции.

Ежегодно 2 июля в Азербайджане отмечается День полиции.

Как напоминает Report, сегодня азербайджанской полиции исполняется 105 лет.

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 24 мая 1998 года 2 июля - день учреждения первых органов полиции в составе Министерства внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, был объявлен Днем полиции Азербайджана.

Министерство внутренних дел и являющиеся его организационной структурой органы полиции в период с 1918 по 1920 годы сыграли большую роль в защите национальных интересов нашего первого независимого государства, проявив большой патриотизм. После падения АДР Азербайджан вошел в состав Советского союза и на протяжении 70 лет азербайджанская полиция завоевала высокие результаты в охране общественного порядка и обрела богатый опыт. В частности, 1970-1980-ые годы, когда под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева республика достигла больших успехов в экономической, социальной и других сферах, вошли в историю МВД как самый важный этап.

В этот период общенациональный лидер принял значимые решения по организации органов внутренних дел, идеологическому укреплению, выдвижению профессиональных кадров на руководящие должности. Именно в результате формирования личного состава в национальном духе единственной регулярной силой, противостоявшей военной агрессии Армении в 1988 году была милиция, а в последующие годы – части Внутренних войск. В этих боях 1 695 сотрудников и военнослужащих МВД стали шехидами, 1 710 были ранены. За проявленную отвагу и смелость 67 человек были удостоены звания "Национальный герой Азербайджана", 1 143 - награждены орденами и медалями.

С избранием президента Ильхама Алиева главой государства в октябре 2003 года развитие Азербайджана вступило в новый этап, а стабильность стала символом нашего независимого государства, которое уверенно движется к будущим успехам. В рамках комплексных реформ, проводимых главой государства, были приняты все необходимые меры по модернизации органов внутренних дел. На основании государственной программы, принятой в 2004 году по инициативе президента Азербайджана по совершенствованию структуры и нормативно-правовой базы Министерства внутренних дел, улучшению материально-технического обеспечения, усилению работы по социальной защите личного состава и информированию о роли полиции в демократическом обществе, были приняты важные меры.

Азербайджанская полиция является единым централизованным правоохранительным органом с мощной материально-технической базой, хорошо организованной системой охраны общественного правопорядка и профессиональным персоналом. Благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева продолжающееся развитие и модернизация позволяют надежно защищать охраняемые законом права и интересы граждан, принимать адекватные ответные меры в борьбе с преступностью, ее транснациональными организованными формами.

Спецназ внутренних войск МВД участвовал в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. В первые часы Отечественной войны были освобождены от оккупации стратегические позиции в направлении Муровдага, в том числе пик Муров. В этих боях семь военнослужащих отрядов специального назначения Pələng (Тигр) və Şahin (Сапсан) стали шехидами.

В ходе Отечественной войны погибли 66 военнослужащих внутренних войск МВД, 346 человек получили ранения, четырем военнослужащим было присвоено звание Героя Отечественной войны.