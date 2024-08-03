Программа реабилитации помогает осужденным женщинам вернуться в общество

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В женской исправительной колонии №4 пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана прошла серия мероприятий для осужденных женщин.

Как сообщает Report, мероприятия были организованы Общественным объединением "Возвращение осужденных женщин в общество" с целью обеспечения прав и свобод заключенных, эффективной организации их досуга, улучшения социальной адаптации.

В рамках программы более 100 осужденных женщин приняли участие в семинаре, проведенном психологами, 15 - в занятиях йогой, а 10 - в мастер-классе по искусству эбру.

На семинаре поведенческий специалист поделился информацией об управлении чувствами, эмоциями, мыслями и поведением, а также провел с женщинами специальные сеансы.

Женщины смогли участвовать в занятии по йоге, попробовать техники рисования на воде.

Подобные мероприятия помогают заключенным женщинам приобрести новые навыки, снять стресс и подготовиться к возвращению в общество после освобождения.