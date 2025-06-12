Программа развития имени Азада Мирзаджанзаде реализует очередной проект в сентябре

Программа развития имени Азада Мирзаджанзаде реализует очередной проект в сентябре

Если в 2023 году Программа развития имени Азада Мирзаджанзаде была пилотным проектом, то на сегодняшний день она уже функционирует как крупный и полномасштабный проект.

Как сообщает Report, об этом сказала директор программы Лейла Сеидзаде на мероприятии "Ориентационный день II" Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде.

По ее словам, в настоящее время реализуется второй этап программы: "Если во время первого этапа было отобрано 34 участника, то во втором их число приближается к 90".

Сеидзаде также сообщила, что программа развивается и намерена реализовать еще один проект в сентябре текущего года.

Отметим, что Программа развития имени Азада Мирзаджанзаде предназначена для граждан Азербайджана в возрасте от 18 до 35 лет, которые желают внести вклад в развитие общества и имеют реальные идеи в этом направлении. В рамках программы особое значение придается навыкам критического и творческого мышления участников, лидерским качествам, а также способности работать в изменчивой и многогранной среде.

На первом этапе программы, завершившемся в 2024 году, было определено 6 победителей. Каждый из них получил как финансовую, так и экспертную поддержку для реализации своих инициатив.