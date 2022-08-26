Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 32-36° тепла. В Баку ночью - 20-22°, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 35-45% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 20-25° тепла.