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Прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября

Прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября 13:01
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 13:15
Прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью местами возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - прогреется до 23-26° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет в пределах 60-70%, днем 50-55%.

Погода в районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков, однако днем, в основном в горных и предгорных районах, ожидается дождь с грозами. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью плюс 3-8°, днем - плюс 10-15°.

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