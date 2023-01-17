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Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях

Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях Реализация проектов "Умный город" и "Умное село" планируется осуществить и на других освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
17 января 2023 г. 23:08
Проекты Умный город и Умное село будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях

Реализация проектов "Умный город" и "Умное село" планируется осуществить и на других освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 17 января в Давосе на встрече с вице-президентом по глобальным инновациям компании CISCO Гаем Дидрихом.

Ильхам Алиев отметил успешную реализацию проектов "Умный город" и "Умное село" в Зангиланском районе, сказал, что эту работу планируется осуществить и на других освобожденных от оккупации территориях.

Глава государства выразил признательность за подготовленный компанией CISCO "Доклад о структуре умного села в Азербайджане".

В ходе беседы говорилось о применении технологий компании CISCO в использовании водных ресурсов в Азербайджане, были обсуждены перспективы сотрудничества в области образования и кибербезопасности.

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