Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях

Реализация проектов "Умный город" и "Умное село" планируется осуществить и на других освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 17 января в Давосе на встрече с вице-президентом по глобальным инновациям компании CISCO Гаем Дидрихом.
Ильхам Алиев отметил успешную реализацию проектов "Умный город" и "Умное село" в Зангиланском районе, сказал, что эту работу планируется осуществить и на других освобожденных от оккупации территориях.
Глава государства выразил признательность за подготовленный компанией CISCO "Доклад о структуре умного села в Азербайджане".
В ходе беседы говорилось о применении технологий компании CISCO в использовании водных ресурсов в Азербайджане, были обсуждены перспективы сотрудничества в области образования и кибербезопасности.