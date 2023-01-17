Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях

Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях

Реализация проектов "Умный город" и "Умное село" планируется осуществить и на других освобожденных от оккупации территориях.

https://static.report.az/photo/42e255f2-5b52-3a89-99e9-c6eaf8ff8a5a.jpg https://static.report.az/photo/42e255f2-5b52-3a89-99e9-c6eaf8ff8a5a.jpg