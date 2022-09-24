Проект госбюджета на 2023 год будет представлен президенту Азербайджана

Одобрены "Проекты государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год и показатели сводного бюджета на следующие три года" и "Концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2023 год и последующие три года".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, указанные проекты будут представлены президенту Азербайджана вместе с другими документами, предусмотренными статьей 12 Закона “О бюджетной системе”.