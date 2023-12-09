Проект бюджета ГНФАР на 2024 год будет представлен президенту Азербайджана

Проект бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2024 год будет представлен главе государства.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда. В ходе заседания под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова были подробно рассмотрены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год, инвестиционная политика Фонда и другие текущие вопросы.
На заседании был заслушан доклад исполнительного директора ГНФАР Исрафила Мамедова.
По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета Фонда было принято соответствующее решение о представлении президенту Азербайджанской Республики проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год.