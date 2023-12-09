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Проект бюджета ГНФАР на 2024 год будет представлен президенту Азербайджана

Проект бюджета ГНФАР на 2024 год будет представлен президенту Азербайджана Проект бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2024 год будет представлен главе государства.
Внутренняя политика
9 декабря 2023 г. 13:14
Проект бюджета ГНФАР на 2024 год будет представлен президенту Азербайджана

Проект бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2024 год будет представлен главе государства.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда. В ходе заседания под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова были подробно рассмотрены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год, инвестиционная политика Фонда и другие текущие вопросы.

На заседании был заслушан доклад исполнительного директора ГНФАР Исрафила Мамедова.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета Фонда было принято соответствующее решение о представлении президенту Азербайджанской Республики проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Neft Fondunun 2024-cü il üçün büdcə layihəsi Prezidentə təqdim olunacaq

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