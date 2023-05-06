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Продолжаются международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2023"

Продолжаются международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2023" В городе Конья Турецкой Республики продолжаются международные летно-тактические учения "Анатолийский орел-2023".
Внутренняя политика
6 мая 2023 г. 11:41
Продолжаются международные летно-тактические учения Анатолийский орел - 2023

В городе Конья Турецкой Республики продолжаются международные летно-тактические учения "Анатолийский орел-2023".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В очередной день учений авиационные средства в соответствии с планом совершили групповые вылеты с аэродрома базирования и выполнили различные боевые задачи в дневное время.

В рамках совместной операции авиационными группами выполнены задачи по преодолению противовоздушной обороны условного противника.

В ходе учений пилоты провели воздушную разведку, определив координаты наземных целей условного противника.

Поставленные задачи были успешно выполнены летными экипажами.

После учений инженерно-техническим составом отработаны задачи по обслуживанию боевых самолетов и подготовке авиационной техники к следующему полету в кратчайшие сроки.

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Версия на азербайджанском языке “Anadolu Qartalı - 2023”: Aviasiya vasitələri müxtəlif döyüş tapşırıqları yerinə yetiriblər

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