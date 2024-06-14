Продолжается расследование уголовного дела по факту смерти военнослужащего в Нахчыване

Продолжается расследование уголовного дела по факту смерти военнослужащего в Нахчыване.

Продолжается расследование уголовного дела по факту смерти военнослужащего в Нахчыване.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.

В сообщении отмечается, что продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 120.2.12 (умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) по факту обнаружения тела пропавшего 9 июня при неизвестных обстоятельствах военнослужащего Н-ской воинской части Министерства обороны Гусейнова Джейхуна Тофиг оглу на территории населенного пункта Гюннют Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

По уголовному делу назначены судебно-медицинская, комплексная судебно-баллистическая, дактилоскопическая и трасологическая экспертизы, проведен осмотр места происшествия и тела, допрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства.

"Генеральная прокуратура Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего и заявляет, что по уголовному делу будут приняты все необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.