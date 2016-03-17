​Продлен срок выдачи среднемесячной зарплаты вынужденным переселенцам

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Кабмин принял решение "О дополнительных мерах по социальной защите нетрудоустроенных и лишенных работы по независящим от них причинам вынужденных переселенцев, работавших в бюджетных учреждениях и организациях".

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, согласно решению, срок выдачи среднемесячной заработной платы нетрудоустроенным или лишенным работы вынужденным переселенцам, потерявшим работу в финансируемых из госбюджета предприятиях и организациях по независящим от них причинам, продлен до 1 января 2017 года.

Данным постановлением соответствующим министерствам, госорганам и исполнительным властям оккупированных территорий поручено усилить соответствующие меры.