 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Продлен срок выдачи среднемесячной зарплаты вынужденным переселенцам

    Принято решение о социальной защите вынужденных переселенцев

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Кабмин принял решение "О дополнительных мерах по социальной защите нетрудоустроенных и лишенных работы по независящим от них причинам вынужденных переселенцев, работавших в бюджетных учреждениях и организациях".

    Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, согласно решению, срок выдачи среднемесячной заработной платы нетрудоустроенным или лишенным работы вынужденным переселенцам, потерявшим работу в финансируемых из госбюджета предприятиях и организациях по независящим от них причинам, продлен до 1 января 2017 года.

    Данным постановлением соответствующим министерствам, госорганам и исполнительным властям оккупированных территорий поручено усилить соответствующие меры.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi