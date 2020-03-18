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Президент: Проделана большая работа, направленная на модернизацию автобусного парка Баку

Проделана работа, направленная на модернизацию автобусного парка

"В целом, проделана большая работа, направленная на модернизацию автобусного парка города Баку, закупаются самые современные автобусы". 

Как сообщает Report, об этом 18 марта на открытии после реконструкции части Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги сказал президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, в этом году планируется доставить 300 новых автобусов: 

"В прошлом году также было доставлено 300 автобусов. Конечно, транспортные проблемы нашего города и Абшеронского полуострова решаются координированно. Метро, железная дорога, автобусы, такси - сегодня Азербайджан в этом отношении входит в число передовых стран".

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