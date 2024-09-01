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Голосование проводится в пенитенциарных учреждениях Азербайджана

Голосование проводится в пенитенциарных учреждениях Азербайджана 08:55
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 09:04
Голосование проводится в пенитенциарных учреждениях Азербайджана

Голосование на внеочередных парламентских выборах началось в учреждениях пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает Report, с этой целью организовано 26 избирательных участков, охватывающих 13 округов.

Избирательные участки оснащены необходимым оборудованием и техническими средствами. Для проведения голосования на высоком уровне эффективно используются все возможности.

Кроме того, приняты все необходимые меры для того, чтобы военнослужащие, проходящие действительную военную службу в полку охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции, также могли принять участие в голосовании.

За процессом голосования следят наблюдатели и представители медиа.

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Версия на английском языке Voting underway in Azerbaijan's penitentiary institutions

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