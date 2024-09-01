Голосование проводится в пенитенциарных учреждениях Азербайджана

08:55

Голосование на внеочередных парламентских выборах началось в учреждениях пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает Report, с этой целью организовано 26 избирательных участков, охватывающих 13 округов.

Избирательные участки оснащены необходимым оборудованием и техническими средствами. Для проведения голосования на высоком уровне эффективно используются все возможности.



Кроме того, приняты все необходимые меры для того, чтобы военнослужащие, проходящие действительную военную службу в полку охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции, также могли принять участие в голосовании.

За процессом голосования следят наблюдатели и представители медиа.