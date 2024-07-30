"Проблема армянского лобби – связь с дашнаками – разрушительной системой Армении" - Хроника Западного Азербайджана

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.
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Он поговорил о саммите НАТО, посвященном Украине, который проводился 9-11 июля в Вашингтоне этого года, также прокомментировал утверждения: "Задумывается ли НАТО всерьез устранить Турцию, а Турция – выйти из НАТО" - Выход Турции из НАТО нереалистично, это станет большим ударом для НАТО".
Политолог заявил, что Организация тюркских государств может функционировать как эффективный механизм в рамках международного права в направлении становления одного из центров силы в мировом масштабе, обеспечения стабильности и безопасности.
Э.Гасанов заявил, что избрание Масуда Пезешкиана президентом Ирана окажет определенное влияние на решение вопроса Зангезурского коридора: "С приходом М.Пезешкиана задачи, поставленные перед Ираном, останутся прежними, но процессы будут более эффективными. Открытие Зангезурского коридора создаст большие перспективы для Ирана и всех стран региона".
На вопрос: "На чьей стороне сегодня находится армянская диаспора за рубежом - на стороне правительства Никола Пашиняна или на стороне реваншистских сил?" ответил так:
Проблема армянского лобби – связь с дашнаками – разрушительной системой Армении. Если бы лобби установило прямой контакт с правительством Армении, Армения бы процветала".
Политолог подчеркнул, что вооружение Армении и отказ от подписания Мирного соглашения окажут негативное влияние на переговорный процесс между официальным Баку и Ереваном. Он также отметил, что вопрос возвращения западных азербайджанцев будет решаться в рамках международного права.
Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация названия наших исторических и древних земель, а также депортации азербайджанцев армянами, топонимов, существовавших на этих территориях, но их названия были стерты, бесчисленные примеры подземной и наземной материальной культуры - древние поселения, некрополи, курганы, остатки замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги, и доведение до мирового сообщества фактов, подтверждающих, что данная территория является чисто огузо-тюркским поселением.
Кроме того, она призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.
Проект также реализуется для продвижения задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, с акцентом на слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "... Карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".
Интервью транслировалось 30 июля в 18:30 в эфире Baku TV и на канале YouTube на русском языке.