"Проблема армянского лобби – связь с дашнаками – разрушительной системой Армении" - Хроника Западного Азербайджана

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Как сообщает Report , ведущая Эллада Сарван взяла интервью у политолога Эмиля Гасанова.

Он поговорил о саммите НАТО, посвященном Украине, который проводился 9-11 июля в Вашингтоне этого года, также прокомментировал утверждения: "Задумывается ли НАТО всерьез устранить Турцию, а Турция – выйти из НАТО" - Выход Турции из НАТО нереалистично, это станет большим ударом для НАТО".

Политолог заявил, что Организация тюркских государств может функционировать как эффективный механизм в рамках международного права в направлении становления одного из центров силы в мировом масштабе, обеспечения стабильности и безопасности.

Э.Гасанов заявил, что избрание Масуда Пезешкиана президентом Ирана окажет определенное влияние на решение вопроса Зангезурского коридора: "С приходом М.Пезешкиана задачи, поставленные перед Ираном, останутся прежними, но процессы будут более эффективными. Открытие Зангезурского коридора создаст большие перспективы для Ирана и всех стран региона".

На вопрос: "На чьей стороне сегодня находится армянская диаспора за рубежом - на стороне правительства Никола Пашиняна или на стороне реваншистских сил?" ответил так:

Проблема армянского лобби – связь с дашнаками – разрушительной системой Армении. Если бы лобби установило прямой контакт с правительством Армении, Армения бы процветала".

Политолог подчеркнул, что вооружение Армении и отказ от подписания Мирного соглашения окажут негативное влияние на переговорный процесс между официальным Баку и Ереваном. Он также отметил, что вопрос возвращения западных азербайджанцев будет решаться в рамках международного права.

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация названия наших исторических и древних земель, а также депортации азербайджанцев армянами, топонимов, существовавших на этих территориях, но их названия были стерты, бесчисленные примеры подземной и наземной материальной культуры - древние поселения, некрополи, курганы, остатки замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги, и доведение до мирового сообщества фактов, подтверждающих, что данная территория является чисто огузо-тюркским поселением.

Кроме того, она призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.

Проект также реализуется для продвижения задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, с акцентом на слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "... Карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".

Интервью транслировалось 30 июля в 18:30 в эфире Baku TV и на канале YouTube на русском языке.