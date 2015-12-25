Приостановлен прием заявлений в связи с вакансиями в Госкомиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Приостановлен прием заявлений в связи с вакансиями в Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Как сообщает Report, прием заявлений в связи с вакансиями продолжался до 23 декабря.

Напомним, что объявление о приеме на работу было сделано 19 декабря.

Отметим, что председателем Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан является генерал-лейтенант Мадат Гулиев.