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    Приостановлен прием заявлений в связи с вакансиями в Госкомиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан

    Объявление о приеме на работу продолжалось с 19 по 23 декабря

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Приостановлен прием заявлений в связи с вакансиями в Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

    Как сообщает Report, прием заявлений в связи с вакансиями продолжался до 23 декабря. 

    Напомним, что объявление о приеме на работу было сделано 19 декабря.

    Отметим, что председателем Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан является генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

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