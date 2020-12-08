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Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана

Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана Об этом говорится в решении оперативного штаба при Кабинете министров
Внутренняя политика
8 декабря 2020 г. 15:06
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана

С 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года, за исключением движения транспортных средств оперативного и специального назначения, а также грузовых автомобилей и транспортных средств Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики, приостанавливается въезд и выезд из городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также районных центров Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Билясувара и Исмаиллы (за исключением сел и поселков).

Как сообщает Report, об этом говорится в решении оперативного штаба при Кабинете министров.

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