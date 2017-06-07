Принята Бакинская Декларация стран-членов ОЭС по борьбе с коррупцией - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Баку 3-е заседание руководителей прокуратуры и специализированных структур по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 7 июня продолжило работу вторым пленарным заседанием на тему "Международные и региональные механизмы сотрудничества в борьбе с коррупцией".

Как сообщает Report, председательствовавший на заседании председатель Государственной Инспекции Исламской Республики Иран Насер Серадж, отметил, что на организованном на высоком уровне мероприятии во второй день также будут проведены плодотворные обсуждения.

Секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики Кямал Джафаров сказал, что наша страна, приняв активное участие в международных инициативах в борьбе с коррупцией, постоянно уделяет внимание применению положительного опыта. За последние 15 лет в нашей стране были осуществлены системные антикоррупционные реформы. Это время состоит из четырех этапов.

Руководитель Аппарата Омбудсмена Азербайджанской Республики Айдын Сафиханлы рассказал о деятельности института омбудсмена в нашей стране.

Президент Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев отметил, что наличие политической воли, являющейся одним из самых важных условий в борьбе с коррупцией в нашей стране, нашло свое отражение в принятии четырех национальных планов действий и создании двух специализированных структур.

После пленарного заседания был подписан договор об открытии антикоррупционного центра ОЭС в Пакистане.

Выступивший на церемонии закрытия мероприятия Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Закир Гаралов отметил, что на заседании был проведен полезный обмен мнениями и опытом.

Генеральный прокурор выразил уверенность в том, что обмен мнениями и озвученные предложения на двухдневном мероприятии внесут важный вклад в борьбу с коррупцией в странах-членах ОЭС в более широком масштабе.

Заместитель генерального секретаря ОЭС Сайед Салалуддин Элеви сказал о плодотворных обсуждениях в рамках организованного на высоком уровне заседания. Он выразил признательность правительству Азербайджана за организацию заседания на высоком уровне. После были обсуждены организационные вопросы, принята Бакинская Декларация по борьбе с коррупцией в государствах-членах Организации Экономического Сотрудничества.

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Баку продолжается II пленарное заседание 3-го заседания руководителей прокуратуры и специализированных структур по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, в рамках заседания Исламская Республика Пакистан стала членом созданного Антикоррупционного регионального центра ОЭС. В связи с этим состоялась официальная церемония подписания документов.

Директор Национального бюро отчетности Исламской Республики Пакистан Закир Шах в своем выступлении отметил, что Пакистан готов к сотрудничеству с каждой страной.

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов заявил, что продолжается работа во имя объединения усилий в рамках ОЭС, завоевавшей авторитет в регионе и мировом масштабе: "Надеюсь, что опыт и знания, полученные в ходе мероприятия, поднимут на новый уровень работу по борьбе с коррупцией стран-членов организации".

В конце мероприятия принята Бакинская Декларация стран-членов ОЭС по борьбе с коррупцией.

О том, в какой стране пройдут аналогичные встречи ОЭС в следующем году, странам-членам организации будет объявлено после проведения обсуждений.