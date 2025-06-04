Принята Бакинская декларация по вопросам деколонизации и компенсации

На международной научной конференции "Имперская структура: между колониальными идеологиями и реальностями", проходящей 3 июня в Баку, была принята Бакинская декларация о научных обязательствах в вопросах деколонизации и компенсации.

На международной научной конференции "Имперская структура: между колониальными идеологиями и реальностями", завершившей работу в Баку, принята Бакинская декларация о научных обязательствах в вопросах деколонизации и компенсации.

Как сообщает Report, в документе участники подтвердили приверженность правам человека, научной свободе, справедливости и глобальным усилиям по деколонизации.

Особое внимание уделено необходимости изучения последствий колониализма в современных обществах и роли науки в преодолении этих последствий.

Участники выразили намерение создать Международную платформу исследований и знаний по деколонизации для укрепления сотрудничества, поддержки молодых ученых и продвижения интеллектуального плюрализма.

Также была подчеркнута важность вовлечения маргинализированных сообществ в научный диалог и взаимодействия с международными организациями.