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Принята Бакинская декларация по вопросам деколонизации и компенсации

Принята Бакинская декларация по вопросам деколонизации и компенсации На международной научной конференции "Имперская структура: между колониальными идеологиями и реальностями", проходящей 3 июня в Баку, была принята Бакинская декларация о научных обязательствах в вопросах деколонизации и компенсации.
Внутренняя политика
4 июня 2025 г. 17:08
Принята Бакинская декларация по вопросам деколонизации и компенсации

На международной научной конференции "Имперская структура: между колониальными идеологиями и реальностями", завершившей работу в Баку, принята Бакинская декларация о научных обязательствах в вопросах деколонизации и компенсации.

Как сообщает Report, в документе участники подтвердили приверженность правам человека, научной свободе, справедливости и глобальным усилиям по деколонизации.

Особое внимание уделено необходимости изучения последствий колониализма в современных обществах и роли науки в преодолении этих последствий.

Участники выразили намерение создать Международную платформу исследований и знаний по деколонизации для укрепления сотрудничества, поддержки молодых ученых и продвижения интеллектуального плюрализма.

Также была подчеркнута важность вовлечения маргинализированных сообществ в научный диалог и взаимодействия с международными организациями.

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Версия на английском языке Baku declaration on decolonization and compensation adopted
Версия на азербайджанском языке Dekolonizasiya və təzminat məsələlərində elmi öhdəliyə dair Bakı Bəyanatı qəbul edilib

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