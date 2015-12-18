Принят законопроект о предоставлении новых полномочий председателям комитетов Милли Меджлиса

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На пленарном заседании ММ на обсуждение был вынесен законопроект о предоставлении председателям парламентских комитетов права на внеочередное выступление на пленарных заседаниях парламента.

Как сообщает Report, согласно проекту изменений, предложенных во Внутреннем уставе Милли Меджлиса, председателям комитетов предоставляется право на внеочередное выступление на пленарных заседаниях парламента.

Согласно нынешнему уставу, правом на внеочередное выступление на заседаниях ММ обладают президент Азербайджана, а также председатель парламента и его заместители.

Кроме того, на заседании на обсуждение было вынесено предложение о предоставлении депутатам права на одновременное членство в двух комитетах.

После обсуждений проекты были приняты путем голосования.