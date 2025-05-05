Принцесса Королевства Марокко посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа 5 мая посетила в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, с уважением была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложен венок к его могиле.
Затем принцесса посетила Аллею шехидов, где почтила память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности страны, и возложила венок к монументу "Вечный огонь".
Гостье рассказали об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.