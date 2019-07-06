Али Ахмедов: Приход Гейдара Алиева к власти был выразителем более высокой миссии

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"Приход Гейдара Алиева к власти был выразителем более высокой миссии и подхода".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, выступая на мероприятии, посвященном 50-летию прихода Гейдара Алиева к власти в Азербайджане.

Он отметил, что с приходом Гейдара Алиева к власти в Азербайджане в 1969 году начали претворяться в жизнь новые подходы в странах Советского Союза: "По тогдашней традиции сформировалась партийная элита. Тогда, можно сказать, не было практики прихода к партийному руководству и власти в республике лица из правоохранительных органов. Гейдар Алиев в то время возглавлял Комитет Госбезопасности Советского Азербайджана. В этом смысле приход Гейдара Алиева к власти в Азербайджане в 1969 году был новой практикой. Гейдар Алиев обладал удивительными личностными качествами. Ранее он доказал, что может руководить республикой".