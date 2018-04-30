Приемные дни вице-премьеров - СПИСОК

30 апреля, 2018 12:47

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Объявлен график приемных дней для граждан на май 2018 года в Аппарате Кабинета министров Азербайджана . Как сообщает Report, новый вице-премьер Гаджибала Абуталыбов примет граждан 4 мая. Контактный телефон в связи с приемом (012) 492-88-96. ФИО должностного лица Приемный день Первый вице-премьер Ягуб Абдулла оглы Эюбов 1 Вице-премьер Али Джавад оглы Ахмедов

3 Вице-премьер Али Шамиль оглы Гасанов

2 Вице-премьер Гаджибала Ибрагим оглы Абуталыбов 4 Руководитель Аппарата Ага-Бала Шамхал оглы Гаджиев 7 Заведующая юридическим отделом Гюнеш Магеррам гызы Велиева 8 Заведующий отделом по вопросам экономики и финансов Шахин Мустафа оглы Садыгов 10 Заведующий отделом по социальным и гуманитарным вопросам Муса Мухаммедали оглы Алекперов 14, 25 Заведующий отделом международных связей Агадаи Агагусейн оглыу Агаев 16 Заведующий отделом по работе с международными финансовыми организациями Наиль Садых оглы Фаталиев 17 Заведующий отделом по вопросам промышленности и энергетики Эльшан Махмуд оглы Гаджизаде 18 Заведующий отделом по вопросам нефти и химии Аскер Гусейн оглы Асланов

21 Заведующий отделом по вопросам сельского хозяйства Али Гасан оглы Мамедов 22 Заведующий отделом по вопросам экологии Земфира Сельвер гызы Саирбейзаде 23 Заведующий отделом по вопросам безопасности и обороны Гулу Алекбер оглы Имангулиев 29 Заведующий отделом коммуникации, коммунального хозяйства и строительства Шахин Расим оглы Салахов 30 Заведующий отделом по вопросам развития регионов Низами Абульфаз оглы Мустафаев 15, 31 Заведующий отделом по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Гурбан Рза оглы Садыгов 11, 24