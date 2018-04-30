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    Приемные дни вице-премьеров - СПИСОК

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Объявлен график приемных дней для граждан на май 2018 года в Аппарате Кабинета министров Азербайджана .

    Как сообщает Report, новый вице-премьер Гаджибала Абуталыбов примет граждан 4 мая.

    Контактный телефон в связи с приемом (012) 492-88-96.

    ФИО должностного лицаПриемный день
    Первый вице-премьер Ягуб Абдулла оглы Эюбов1
    Вице-премьер Али Джавад оглы Ахмедов
    		3
    Вице-премьер Али Шамиль оглы Гасанов
    		2
    Вице-премьер Гаджибала Ибрагим оглы Абуталыбов4
    Руководитель Аппарата Ага-Бала Шамхал оглы Гаджиев7
    Заведующая юридическим отделом Гюнеш Магеррам гызы Велиева8
    Заведующий отделом по вопросам экономики и финансов Шахин Мустафа оглы Садыгов10
    Заведующий отделом по социальным и гуманитарным вопросам Муса Мухаммедали оглы Алекперов14, 25
    Заведующий отделом международных связей Агадаи Агагусейн оглыу Агаев 16
    Заведующий отделом по работе с международными финансовыми организациями Наиль Садых оглы Фаталиев17
    Заведующий отделом по вопросам промышленности и энергетики Эльшан Махмуд оглы Гаджизаде 18
    Заведующий отделом по вопросам нефти и химии Аскер Гусейн оглы Асланов
    		21
    Заведующий отделом по вопросам сельского хозяйства Али Гасан оглы Мамедов22
    Заведующий отделом по вопросам экологии Земфира Сельвер гызы Саирбейзаде23
    Заведующий отделом по вопросам безопасности и обороны Гулу Алекбер оглы Имангулиев29
    Заведующий отделом коммуникации, коммунального хозяйства и строительства Шахин Расим оглы Салахов30
    Заведующий отделом по вопросам развития регионов Низами Абульфаз оглы Мустафаев15, 31
    Заведующий отделом по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Гурбан Рза оглы Садыгов11, 24
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