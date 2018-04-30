Приемные дни вице-премьеров - СПИСОК

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Объявлен график приемных дней для граждан на май 2018 года в Аппарате Кабинета министров Азербайджана .
Как сообщает Report, новый вице-премьер Гаджибала Абуталыбов примет граждан 4 мая.
Контактный телефон в связи с приемом (012) 492-88-96.
|ФИО должностного лица
|Приемный день
|Первый вице-премьер Ягуб Абдулла оглы Эюбов
|1
|Вице-премьер Али Джавад оглы Ахмедов
|3
|Вице-премьер Али Шамиль оглы Гасанов
|2
|Вице-премьер Гаджибала Ибрагим оглы Абуталыбов
|4
|Руководитель Аппарата Ага-Бала Шамхал оглы Гаджиев
|7
|Заведующая юридическим отделом Гюнеш Магеррам гызы Велиева
|8
|Заведующий отделом по вопросам экономики и финансов Шахин Мустафа оглы Садыгов
|10
|Заведующий отделом по социальным и гуманитарным вопросам Муса Мухаммедали оглы Алекперов
|14, 25
|Заведующий отделом международных связей Агадаи Агагусейн оглыу Агаев
|16
|Заведующий отделом по работе с международными финансовыми организациями Наиль Садых оглы Фаталиев
|17
|Заведующий отделом по вопросам промышленности и энергетики Эльшан Махмуд оглы Гаджизаде
|18
|Заведующий отделом по вопросам нефти и химии Аскер Гусейн оглы Асланов
|21
|Заведующий отделом по вопросам сельского хозяйства Али Гасан оглы Мамедов
|22
|Заведующий отделом по вопросам экологии Земфира Сельвер гызы Саирбейзаде
|23
|Заведующий отделом по вопросам безопасности и обороны Гулу Алекбер оглы Имангулиев
|29
|Заведующий отделом коммуникации, коммунального хозяйства и строительства Шахин Расим оглы Салахов
|30
|Заведующий отделом по вопросам развития регионов Низами Абульфаз оглы Мустафаев
|15, 31
|Заведующий отделом по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Гурбан Рза оглы Садыгов
|11, 24
İlkin PirəliАвтор новости
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