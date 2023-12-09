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Прием документов для аккредитации организаций, желающих провести exit-poll, завершится 18 января

Прием документов для аккредитации организаций, желающих провести exit-poll, завершится 18 января Центризбирком будет принимать документы для аккредитации организаций, желающих провести еxit-poll, до 18 января 2024 года.
Внутренняя политика
9 декабря 2023 г. 00:20
Прием документов для аккредитации организаций, желающих провести exit-poll, завершится 18 января

Центризбирком будет принимать документы для аккредитации организаций, желающих провести еxit-poll, до 18 января 2024 года.

Как сообщает Report, это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов, утвержденном сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

Решение об аккредитации организаций, подавших заявки на проведение exit-poll, будет принято до 28 января.

Отметим, что 7 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов.

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Версия на азербайджанском языке MSK yanvarın 18-dək "exit-poll” keçirmək istəyən təşkilatların akkreditasiyası üçün sənədləri qəbul edəcək

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