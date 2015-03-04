При звонках в центры обработки вызовов государственных органов запрещается скрытие номеров

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Прямой набор центра обработки вызовов будет обеспечен со всех стационарных и мобильных телекоммуникационных сетей на территории Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, в соответствии с "Правилами организации деятельности центров обработки вызовов в государственных органах", телефонные номера, с которых поступили вызовы в Центр обработки вызовов, определяются автоматически и ни при каких обстоятельствах в отношении государственных органов не может быть использована услуга скрытия номеров.

В Центре обработки вызовов все телефонные разговоры будут регистрироваться, о чем звонившее лицо информируется заранее. Звонившее лицо в течение 3 месяцев после звонка может потребовать копию голосовой записи.

В случае нарушения законодательства со стороны обратившегося лица в результате ложной информации, полученной посредством Центра обработки вызовов, его вина исключается. При выявлении подобных нарушений в результате ложной информации, полученной посредством Центра обработки вызовов, государственный орган, который представляет данный Центр обработки вызовов, обязан оказать помощь данному лицу.