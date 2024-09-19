С участием Лейлы Алиевой в пользование жильцов передан очередной благоустроенный двор в Баку

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 19 сентября был открыт для пользования жителями двор многоэтажного дома, расположенного на улице Абая Кунанбаева Бинагадинского района

С участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в пользование жильцов передан благоустроенный двор, охватывающий многоэтажные жилые дома по улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку, в которых проживают более 1100 жителей.

Как сообщает Report , в рамках мероприятия Лейла Алиева приняла участие в массовой акции по посадке деревьев, проведенной совместно с волонтерами IDEA, и вручила подарки юным жителям двора.

В очередном благоустроенном дворе, как и на других территориях, благоустроенных в рамках проекта "Наш двор", учтено комфортное передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, эффективного проведения досуга и повышения интереса к спорту. Во дворе имеются футбольный стадион с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные снаряды, детские площадки. В то же время на территории установлены пять беседок, многочисленные скамейки, мусорные урны, скворечники и домики для кошек, а также новые фонарные столбы и камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлено асфальтовое и кровельное покрытие, электрические линии заменены новыми.

Помимо восстановления существующих во дворе зеленых насаждений создана зеленая зона с различными видами деревьев и кустарников. Кроме того, для предотвращения загрязнения воздуха вокруг двора созданы зеленые заборы путем посадки каменного плюща и других вьющихся растений.

Отметим, что проект "Наш двор" реализуется с 2017 года по инициативе основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Основная цель проекта - экологическая чистота и благоустройство дворов, восстановление зеленых насаждений, являющихся основой городской экологии, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

На сегодняшний день в рамках проекта "Наш двор" благоустроено и передано в пользование жильцов 153 площади общего пользования.

IDEA призывает жителей обращаться в Общественное объединение с предложениями по благоустройству и реконструкции дворов. Просьба присылать заявки на горячую линию 1113 Общественного объединения IDEА или на адрес электронной почты ([email protected]).