Президент Ильхам Алиев: в Азербайджане продолжаются стабильность, развитие, нормальная жизнь

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ При президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное экономическим вопросам и работе по подготовке государственного бюджета 2016 года.

Как сообщает Report, глава государства выступил на совещании.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

"В мире продолжается глубокий экономический и финансовый кризис. Особенно на евразийском пространстве этот кризис приобрел более серьезные формы. Как в Европе, так и в Азии наблюдается экономический спад. У этого есть различные объективные и субъективные причины. Аналитики, конечно, изучают и будут изучать эти причины. Это не наше дело. Наше дело - максимально защитить страну, экономику страны от происходящих в мире негативных процессов. Мы можем это, успешно справляемся с этим и защищаем нашу страну. Обеспечиваем безопасность, стабильность, экономическое развитие нашей страны.

Конечно, причины переживаемого на евразийском пространстве политического, военного и экономического кризиса будут изучаться. Но уже сейчас есть достаточно информации для проведения анализа. Мы видим, что основными причинами этого кризиса являются нарушение стабильности и политические интересы некоторых стран.

В последние годы в результате иностранного вмешательства, кровавых столкновений на Ближнем Востоке погибли сотни тысяч людей. Конца этой войне, этим столкновениям не видно. Напротив, возникают новые очаги войн, от этого страдают невинные люди, как я уже сказал, погибли сотни тысяч человек.

Еще более обостряется ситуация на постсоветском пространстве. Происходят кровавые столкновения, в то же время царит политический и экономический кризис, усиливаются тенденции противостояния. Конечно, постсоветское пространство – это по соседству с нами, и здесь также – все мы хорошо видим это, знает и общественность – играет свою роль иностранное вмешательство, а страдают от этого невинные люди.

Впервые после Второй мировой войны европейское пространство, точнее, Европейский Союз, столкнулось с большой гуманитарной катастрофой. Сотни тысяч беженцев, которые опять же оказались в этом положении в результате иностранного вмешательства, устремились в Европу. В настоящее время наблюдается большое переселение этих людей, ищущих убежища, спасения. Еще раз хочу сказать, впервые после Второй мировой войны мы сталкиваемся с такой картиной. Конечно, это – большая гуманитарная катастрофа. Прежде всего, - это гуманитарная катастрофа для людей, оказавшихся в тяжелом положении. Они уже несколько лет находятся лицом к лицу с этой гуманитарной катастрофой. К сожалению, западные медиа подходят к этому совершенно равнодушно и безучастно. Но как только часть этих людей устремилась на европейский континент, все западные медиа круглосуточно распространяют эти кадры и обвиняют их в сложившейся ситуации. Эти люди ни в чем не виновны. Они - жертвы целенаправленной политики. Они - жертвы иностранного вмешательства. У них нет другого пути. Они вынуждены спасаться, спасать свои семьи. Поэтому сегодня эта гуманитарная катастрофа, в первую очередь, это их катастрофа.

Что касается политики Европейского союза, то жизнь покажет, насколько он привержен провозглашенным ценностям. Сейчас все налицо. Мы видим, что эти несчастные люди подвергаются мучениям, унижается их достоинство. Против них словно проводится широкомасштабная кампания. Мы не можем мириться с этим. Мы высказываем свою позицию по каждому вопросу. Азербайджан относится к тем странам, которые имеют свою позицию по всем международным вопросам. Мы высказываем свою позицию, никого не опасаясь. Именно поэтому мы завоевали большую симпатию, уважение в мире. По всем вопросам наша позиция справедлива. Отстаивая справедливую позицию, мы не можем мириться с этой политикой, этими делами. Словом, сегодня на карте мира происходят перемены. Не исключено, что эти перемены будут продолжаться и в будущем.

Что касается Азербайджана, то на фоне всей этой негативной картины экономика страны развивается. В стране укрепляется стабильность. Наши международные позиции еще более усиливаются. Тех, кто с нами сотрудничает, с каждым днем становится все больше. Азербайджан является достойным членом международного сообщества, пользующимся большим уважением. Процессы в стране идут в позитивном направлении. Народ поддерживает нашу политику. Даже в кризисные годы наша экономика успешно развивается.

Хочу еще раз отметить, что претворяемые сегодня в жизнь на Ближнем Востоке грязные сценарии готовились и для Азербайджана. В 2011, 2012 годах некоторые зарубежные круги говорили о возникновении «арабской весны» в Азербайджане, о неизбежности этого. Что только они ни делали для того, чтобы обострить здесь ситуацию, нарушить стабильность. Наши правоохранительные органы раскрыли все это. В Азербайджане пытались создать «майдановское движение». Хотели вовлечь в эти грязные дела молодых людей, сделали их несчастными. Для обострения ситуации в Азербайджане были израсходованы большие деньги. Выявлены десятки миллионов долларов, которые должны были попасть в Азербайджан незаконным путем, посредством местной «пятой колонны», под прикрытием неправительственных организаций, с тем чтобы обострить ситуацию и привести к власти людей, находящихся здесь на службе у некоторых иностранных кругов. С начала 2013 года эти процессы приобрели еще более серьезные формы. Наблюдались попытки обострить ситуацию, нарушить стабильность накануне президентских выборов, уничтожить Азербайджан. Я открыто говорю это. Я не воспринимаю это иначе. В этих делах могли участвовать только враги азербайджанского народа, государства.

Сегодня Азербайджан является современным, светским, развивающимся, открытым, толерантным государством в мировом масштабе. Кому мы мешаем?! Никому! У нас со всеми странами отношения, основанные на взаимном уважении. Мы наладили равноправные отношения со всеми странами. Кому мы мешаем?! Только тем кругам, которые пытаются всюду господствовать, всюду видеть «марионеток». Достойных политиков, рассчитывающих на свой народ, поддерживаемых народом, видеть больше не хотят.

Но дело в том, что в Азербайджане все решается волей народа, а не подстрекательством зарубежных кругов. Азербайджанский народ сказал «нет» всем этим грязным намерениям, поддержал власть Азербайджана, и сегодня эта поддержка – основной источник нашей силы. Единство народа и власти– гарантия стабильности в Азербайджане. Пусть об этом знают и те, кто пренебрежительно относится к нашим успехам. Мы ни перед кем не в долгу, высказываем и будем высказывать свою позицию. Мы обеспечим независимую жизнь Азербайджана.

Именно благодаря этому, такой политике нам удалось защитить страну от этих больших бед. Еще раз хочу сказать, посмотрите, что сегодня происходит в Украине, на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке, Ливии, других странах. Территориальная целостность этих стран, можно сказать, уже нарушена. Эти страны оказались в неуправляемом состоянии. Неизвестно, что нужно сделать, чтобы в дальнейшем стабилизировать ситуацию, восстановить мир на Ближнем Востоке. То есть эти позитивные тенденции не просматриваются.

В Азербайджане продолжаются стабильность, развитие, нормальная жизнь. Мы защитили нашу страну от этих бед. Мы отсекли протянутые к нам эти грязные руки, и впредь будем защищать нашу страну, обеспечим уверенное развитие нашего народа.

За этот период произошло резкое падение цен на нефть. Конечно, специалисты, аналитики должны будут изучить причины такого положения. Но не исключено, что и это является результатом политического заказа. Но, несмотря на это, мы должны были быть готовыми и к такому положению. Предпринятые до сих пор шаги по диверсификации, развитию ненефтяного сектора помогли нам выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Естественно, наши доходы значительно сократились. Если в минувшем году цены на нефть превышали 100 долларов, то сегодня они упали ниже 50 долларов, более чем вдвое. Но мы стараемся и будем стараться делать все возможное, чтобы азербайджанский народ не страдал от этого. Реализуются все социальные программы, социальные инфраструктурные проекты, обеспечиваются безопасность, социальная защита людей. Мы столкнулись с такой неприятной картиной и должны постараться обеспечить в 2016 году экономическое развитие.

Экономическое развитие в Азербайджане в этом году очень стремительное. В следующем месяце мы по традиции обсудим на расширенном заседании правительства итоги 9 месяцев и это развитие. Однако итоги 6 месяцев позволяют сказать, что мы завершим этот год с очень высокими результатами. Внутренний валовой продукт увеличился почти на 6 процентов. Ненефтяная экономика выросла более чем на 9 процентов. Инфляция находится на очень низком уровне. Сельское хозяйство выросло на 7,3 процента, ненефтяная промышленность - на 14 процентов. То есть это – успехи, достигнутые в кризисный год, и очень сложно увидеть похожие высокие результаты в мировом масштабе. Опять же, почему? В первую очередь, потому, что у нас сильная политическая воля, и мы построили нашу политику только на интересах азербайджанского народа. Во-вторых, на протяжении многих лет мы проводили реформы на основе продуманной экономической политики. Эти реформы сегодня высоко оцениваются и международными финансовыми структурами. Должен отметить и то, что в этом году рейтинговое агентство Fitch вновь подтвердило стабильный рейтинг Азербайджана. Наш рейтинг находится на уровне «ВВВ». Это тоже огромное достижение. Широкая общественность этого, возможно, не знает, а в печати была представлена очень короткая информация. Хотя это – очень большое событие. Пусть сейчас посмотрят на кредитные рейтинги других стран - все они падают. В Азербайджане этот рейтинг стабилен. Почему? Раньше недоброжелатели, завистники связывали наши успехи с нефтью. Говорили, что в Азербайджане добывается нефть, поэтому Азербайджан развивается. Хорошо, добыча нефти в Азербайджане не растет, а падает. Цены на нефть упали более чем вдвое. Но мы все равно развиваемся. Они не хотят принимать того, что в основе нашего развития лежит продуманная политика. Антиазербайджанские, исламофобские силы, те, кто не желают мириться с нашей независимостью, постоянно пытаются бросить тень на нашу работу. Грязная кампания против нас продолжается и сегодня – накануне Европейских игр, во время Игр, в настоящее время. Почему? Потому что мы защищаем нашу страну. Мы не позволяем и не позволим, чтобы «пятая колонна», национальные изменники, предатели диктовали здесь свою волю.

Такова сегодняшняя общая политическая и экономическая картина. Я еще раз хочу сказать, что до конца года мы примем все необходимые меры, чтобы экономическое развитие продолжалось. Конечно, правительство должно работать более активно, гибко, чтобы наша экономика росла и в следующем году.

Несколько дней назад на заседании правительства обсуждался бюджет следующего года. Мне уже доложили. Мы шире обсудим этот вопрос. Хочу сказать, что бюджет следующего года должен учитывать реальную ситуацию. Бюджет следующего года должен быть больше социально направленным. Конечно, должны быть реализованы и инвестиционные проекты, составляющие наибольший приоритет. Но проекты, не являющиеся приоритетными, не носящие столь важного характера, мы не должны включать в бюджетную программу, инвестиционную программу. Нельзя допускать расточительства. Необходимо еще более усилить финансовую дисциплину, стараться экономить средства. Сейчас все страны проводят эту политику, и мы также должны проводить ее еще серьезнее.

В прежние годы мы больше старались поскорее решить все стоящие перед страной социально-экономические вопросы. Именно поэтому мы в некоторых случаях выделяли средства и на проекты, не составляющие столь большого приоритета, чтобы развитие шло еще быстрее. Ведь предстояло сделать достаточно много. Но сегодня мы реализовали основные инфраструктурные проекты, некоторые продолжаются. Однако здесь создан коренной, очень серьезные перелом. Мы реализовали многие социальные инфраструктурные проекты. В стране создана прочная основа для развития предпринимательства, бизнеса – инфраструктурные проекты, кредитование и, конечно, государственная политика. Поэтому мы должны очень внимательно рассмотреть бюджет следующего года. Еще раз хочу сказать, что в нем найдут решение самые основные вопросы.

В первую очередь должен отметить, что все социальные программы будут реализованы без сокращений. Граждане Азербайджана могут быть уверены в том, что здесь никаких сокращений быть не может. Я также должен отметить, что будут реализовываться социальные инфраструктурные проекты. Будет продолжаться строительство школ, детских садов, больниц. Одновременно будут продолжены институциональные реформы, связанные с социальной политикой. Должен также сказать, что мы добились очень серьезного перелома в деле регулирования рынка лекарственных препаратов, и после 15 сентября это почувствует каждый гражданин Азербайджана. Обеспечено снижение цен на лекарства в среднем в 2-3 раза.

Должны углубляться реформы в области управления. Необходимо вести еще более серьезную борьбу с коррупцией, взяточничеством. На основе подписанного мною недавно Указа служба «ASAN xidmət» наделена новыми функциями. Каждому гражданину Азербайджана известна ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве: сколько незаконных требований выдвигается, сколько мучают людей. Сейчас в «ASAN xidmət» все будет легко.

Есть серьезные нарушения и в транспортном секторе. Людей мучают, перед ними ставятся необоснованные требования. Мы уже передали часть этой сферы службе «ASAN xidmət». В будущем стандарты «ASAN xidmət» должны быть во всех сферах. Поэтому в следующем году правительство, конечно, ожидает большая работа. Правительство будет работать в новой ситуации. Доходы от нефти сокращаются, поэтому необходимо отдавать больше преимущества инновациям. Конечно, будут предприниматься шаги для развития предпринимательства, будет обеспечена финансовая стабильность. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Наше финансовое положение стабильно. У нас достаточно валютных резервов. Опять же проводя продуманную политику, мы с каждым годом увеличивали валютные резервы. Мы и в этом году защищаем средства Государственного нефтяного фонда. Правда, сейчас снижение цен на приобретенное когда-то некоторое имущество, в частности, некоторые изменения между курсами евро, доллара, может создать такое мнение, что резервы нашего Государственного нефтяного фонда сократились. Но в реальности мы видим, что не сократились, так как внесены некоторые изменения, связанные с оценкой и в связи с уровнем курсов мировых валют. Но мы должны и будем и в следующем году защищать наши валютные резервы, особенно резервы Государственного нефтяного фонда.

Мы проводим всю работу вот таким образом. Еще раз хочу сказать, что я не вижу никаких проблем, связанных с успешных развитием Азербайджана. Мы будем успешно развиваться и в 2016 году, выполним все стоящие перед страной задачи. Просто до конца года правительство должно работать еще серьезнее, в частности, в связи с расходами, инвестиционной программой следующего года, нашим финансовым положением, внести новые предложения. Еще раз хочу сказать: главное в том, что бюджет следующего год должен быть сбалансированным, отражающим реальность и не допускающим ненужных расходов".