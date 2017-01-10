Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание кабмина

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ 10 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития 2016 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академик Камал Абдуллаев, начальник Государственной миграционной службы Фирудин Набиев, и председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

Далее президент Ильхам Алиев выступил с итоговой речью.