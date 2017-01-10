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    Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание кабмина

    Глава государства выступил с итоговой речью

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ 10 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития 2016 года и предстоящим задачам. 

    Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью. 

    Затем выступили государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академик Камал Абдуллаев, начальник Государственной миграционной службы Фирудин Набиев, и председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

    Далее президент Ильхам Алиев выступил с итоговой речью.

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