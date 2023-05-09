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При организации Верховного суда и Университета АДА прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

При организации Верховного суда и Университета АДА прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева При совместной организации Верховного суда Азербайджана и Университета АДА прошла конференция на тему "Право сегодняшнего дня, юрист завтрашнего дня", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
9 мая 2023 г. 12:21
При организации Верховного суда и Университета АДА прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

При совместной организации Верховного суда Азербайджана и Университета АДА прошла конференция на тему "Право сегодняшнего дня, юрист завтрашнего дня", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, проректор университета Фариз Исмаилзаде рассказал о работе, проделанной великим лидером Гейдаром Алиевым в направлении всестороннего развития Азербайджана, в частности о его вкладе в сферу образования.

Председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов выступил на тему "Судебная система Азербайджана: современные вызовы". Он отметил, что развитие всех сфер в нашей стране, в том числе судебной, связано с именем великого лидера, основателя современного азербайджанского государства.

Инам Керимов подчеркнул, что роль высокопрофессиональных кадров велика как в общем развитии страны, так и в развитии судов: "В этом большую роль играют учебные заведения. Верховный суд в свою очередь готов наладить тесные контакты с юридическими факультетами учебных заведений страны и активно поддерживать программы подготовки будущих юристов".

На конференции также были заслушаны выступления студентов юридических факультетов университетов, действующих в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bu günün hüququ, sabahın hüquqşünası” adlı konfrans keçirilib

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