При организации Верховного суда и Университета АДА прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

При совместной организации Верховного суда Азербайджана и Университета АДА прошла конференция на тему "Право сегодняшнего дня, юрист завтрашнего дня", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

При совместной организации Верховного суда Азербайджана и Университета АДА прошла конференция на тему "Право сегодняшнего дня, юрист завтрашнего дня", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, проректор университета Фариз Исмаилзаде рассказал о работе, проделанной великим лидером Гейдаром Алиевым в направлении всестороннего развития Азербайджана, в частности о его вкладе в сферу образования.

Председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов выступил на тему "Судебная система Азербайджана: современные вызовы". Он отметил, что развитие всех сфер в нашей стране, в том числе судебной, связано с именем великого лидера, основателя современного азербайджанского государства.

Инам Керимов подчеркнул, что роль высокопрофессиональных кадров велика как в общем развитии страны, так и в развитии судов: "В этом большую роль играют учебные заведения. Верховный суд в свою очередь готов наладить тесные контакты с юридическими факультетами учебных заведений страны и активно поддерживать программы подготовки будущих юристов".

На конференции также были заслушаны выступления студентов юридических факультетов университетов, действующих в Азербайджане.