При Институте теологии создан Бакинский теологический колледж

При Азербайджанском институте теологии создан Бакинский теологический колледж.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, Государственный комитет по работе с религиозными организациями должен принять меры для государственной регистрации колледжа в порядке, установленном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".
Минэкономики в свою очередь со дня государственной регистрации должно представить в Кабинет министров свои предложения по решению вопроса об обеспечении колледжа административным зданием в двухмесячный срок.