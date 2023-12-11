О нас

При Институте теологии создан Бакинский теологический колледж

При Институте теологии создан Бакинский теологический колледж При Азербайджанском институте теологии создан Бакинский теологический колледж.
Внутренняя политика
11 декабря 2023 г. 10:32
При Институте теологии создан Бакинский теологический колледж

При Азербайджанском институте теологии создан Бакинский теологический колледж.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Государственный комитет по работе с религиозными организациями должен принять меры для государственной регистрации колледжа в порядке, установленном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Минэкономики в свою очередь со дня государственной регистрации должно представить в Кабинет министров свои предложения по решению вопроса об обеспечении колледжа административным зданием в двухмесячный срок.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı İlahiyyat Kolleci yaradılıb

Другие новости из категории

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий
9 декабря 2023 г. 14:21
Назначен новый заместитель министра экономики Нахчыванской АР
Назначен новый заместитель министра экономики Нахчыванской АР
9 декабря 2023 г. 13:59
Проект бюджета ГНФАР на 2024 год будет представлен президенту Азербайджана
ФотоПроект бюджета ГНФАР на 2024 год будет представлен президенту Азербайджана
9 декабря 2023 г. 13:14
Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом
Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом
9 декабря 2023 г. 12:14
Анар Багиров: За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое
Анар Багиров: За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое
9 декабря 2023 г. 11:52
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
9 декабря 2023 г. 11:27
Названы даты празднования Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2024 году
Названы даты празднования Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2024 году
9 декабря 2023 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews
9 декабря 2023 г. 10:42
Президент: Наша государственная инвестпрограмма в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур
Президент: Наша государственная инвестпрограмма в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур
9 декабря 2023 г. 10:15
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
9 декабря 2023 г. 02:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi