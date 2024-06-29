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При ЦИК созданы экспертные и рабочие группы в связи с внеочередными парламентскими выборами

При ЦИК созданы экспертные и рабочие группы в связи с внеочередными парламентскими выборами Создана экспертная группа для изучения жалоб на действия (бездействия) и решения, нарушающие избирательные права граждан.
Внутренняя политика
29 июня 2024 г. 16:38
При ЦИК созданы экспертные и рабочие группы в связи с внеочередными парламентскими выборами

Создана экспертная группа для изучения жалоб на действия (бездействия) и решения, нарушающие избирательные права граждан.

Как сообщает Report, данное решение принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В экспертную группу вошли члены ЦИК: Шаитдин Алиев, Бахшеиш Аскеров, Наиля Аскерова, Тофик Гасанов, Рамиз Ибрагимов, Валида Кязимова.

Также создана рабочая группа по проверке достоверности информации, содержащейся в подписных листах, а также в документах, представленных кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий.

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Версия на английском языке Azerbaijan forms expert, working groups to safeguard citizens’ electoral rights
Версия на азербайджанском языке MSK-nın nəzdində seçki ilə bağlı ekspert və işçi qrupları yaradılıb

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