При ЦИК созданы экспертные и рабочие группы в связи с внеочередными парламентскими выборами

Создана экспертная группа для изучения жалоб на действия (бездействия) и решения, нарушающие избирательные права граждан.
Как сообщает Report, данное решение принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В экспертную группу вошли члены ЦИК: Шаитдин Алиев, Бахшеиш Аскеров, Наиля Аскерова, Тофик Гасанов, Рамиз Ибрагимов, Валида Кязимова.
Также создана рабочая группа по проверке достоверности информации, содержащейся в подписных листах, а также в документах, представленных кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий.