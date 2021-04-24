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Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена

Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена Состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Внутренняя политика
24 апреля 2021 г. 21:37
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена

Состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Джорджа Байдена о т.н. «геноциде армян».

Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой.

Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев сказал, что данное заявление нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе.

Глава государства отметил, что Азербайджан всегда находится рядом с Турцией.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку и его позицию. Он также отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.

Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri Baydenin bəyanatını qınadılar

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