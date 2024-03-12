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Президенты Азербайджана и Казахстана побывали в Шуше

Президенты Азербайджана и Казахстана побывали в Шуше 12 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершили поездку в Шушу.
Внутренняя политика
12 марта 2024 г. 15:09
Президенты Азербайджана и Казахстана побывали в Шуше

12 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершили поездку в Шушу.

Как сообщает Report, главы государств посмотрели памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше в период оккупации. Президенты были проинформированы о Генеральном плане города Шуша.

Затем главы государств побывали на роднике Натаван, посмотрели в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Центре творчества выставку "Гейдар Алиев и Карабах".

Далее президенты побывали в мечете Саатлы, доме-музее Бюльбюля, на Джидыр дюзю и в отеле Yasəmən, разместившемся в трех жилых зданиях, построенных в середине XIX века в стиле, характерном для карабахской школы зодчества.

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Версия на английском языке ФотоPresidents of Azerbaijan and Kazakhstan visit Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri Şuşaya səfər ediblər

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