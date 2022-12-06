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Президенту вручена скульптура, которая некогда находилась в рабочем кабинете Азиза Алиева

Президенту вручена скульптура, которая некогда находилась в рабочем кабинете Азиза Алиева Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручена скульптура, которая в свое время находилась в рабочем кабинете видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева.
Внутренняя политика
6 декабря 2022 г. 13:52
Президенту вручена скульптура, которая некогда находилась в рабочем кабинете Азиза Алиева

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручена скульптура, которая в свое время находилась в рабочем кабинете видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева.

Как сообщает Report, скульптура была передана на встрече президента Азербайджана с руководителем Республики Дагестан Российской Федерации Сергеем Меликовым 6 декабря.

Отметим, что Азиз Алиев в период руководства Дагестаном в 1942-1948 годах предотвратил планировавшуюся высылку дагестанского народа, как и других кавказских народов. Поэтому от имени старейшин Дагестана ему была преподнесена в дар эта скульптура, изображающая всадника с ребенком за спиной.

Это произведение отныне будет находиться в рабочем кабинете президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Əziz Əliyevin vaxtilə iş otağında olan heykəltəraşlıq əsəri Azərbaycan Prezidentinə təqdim edilib

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