Президенту вручена скульптура, которая некогда находилась в рабочем кабинете Азиза Алиева

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручена скульптура, которая в свое время находилась в рабочем кабинете видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручена скульптура, которая в свое время находилась в рабочем кабинете видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева.

Как сообщает Report, скульптура была передана на встрече президента Азербайджана с руководителем Республики Дагестан Российской Федерации Сергеем Меликовым 6 декабря.

Отметим, что Азиз Алиев в период руководства Дагестаном в 1942-1948 годах предотвратил планировавшуюся высылку дагестанского народа, как и других кавказских народов. Поэтому от имени старейшин Дагестана ему была преподнесена в дар эта скульптура, изображающая всадника с ребенком за спиной.

Это произведение отныне будет находиться в рабочем кабинете президента Ильхама Алиева.