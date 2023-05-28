Президенту Ильхаму Алиеву представлен Генеральный план города Лачын

28 мая президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Лачын.
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Было отмечено, что Генеральный план подготовлен по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Бакинским государственным проектным институтом с участием международной консалтинговой градостроительной группы – швейцарской компании SA Partners.
Соучредитель и партнер компании Дунья Ковари-Бинггели подчеркнула, что самобытная живописная природа и разнообразный ландшафт Лачына создадут условия для развития города как туристического пространства, превращения его в оживленный и привлекательный региональный центр с возможностями активной рекреации, занятий спортом, использования открытых площадок и здорового образа жизни. В связи с тем, что город расположен недалеко от международного аэропорта, на пересечении ряда автодорог международного и республиканского значения, он будет выполнять функцию ворот региона и обладать различными направлениями развития. Город Лачын разделен на зоны с сохранением и восстановлением его существующей структуры планирования, с учетом развития новых жилых территорий. По прогнозам в предстоящих 20 лет территория города будет расширена и доведена до 713 гектаров, а численность населения достигнет 18 тысяч человек.
Было подчеркнуто, что концептуальную основу Генерального плана составляет подход «Город в единении с природой». Она включает формирование особенностей центра урбанизации, обеспечение экономической диверсификации, охрану экологически чувствительных территорий, использование источников «зеленой» энергии и современных технических инфраструктурных технологий, а также повышение доступности городских услуг для пешеходов. Согласно плану, город Лачын превратится в устойчивый и инновационный центр, отличающийся «умным управлением», современной передовой системой образования и решениями инклюзивной мобильности.
Подчеркнуто, что в проекте Генерального плана преимущество отдано частным домам с приусадебными участками на исторически существовавшей территории заселения города, окружённого естественными зеленными насаждениями, площадью около 258 гектаров. Вместе с тем, в многофункциональных зонах и на других жилых территориях предлагается построить многоквартирные здания. В городе планируется построить больницу, создать Мемориальный парк, где будут размещаться музеи Оккупации и Победы, дошкольные и средние учебные заведения, профессиональное училище, а также объекты культуры и туризма. Примененный в планировании принцип «15-минутный город» обеспечит близость жилых кварталов к объектам повседневной необходимости и, предусматривая организацию низкоскоростной дорожной инфраструктуры, удобное передвижение жителей и гостей в пределах города.
Организация занятости населения основана на исторических традициях района. Так, в ближайшем будущем здесь планируется развитие экологического и эффективного сельского хозяйства, строительной, лёгкой и пищевой промышленности, рыбоводства, саженцеводства и сфер социальных услуг.
В соответствии с географическим положением, структурой территории будут реализованы основанные на местных традициях и современных подходах архитектурные проекты, которые планируется использовать в формировании самобытного облика города Лачын.