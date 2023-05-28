Президенту Ильхаму Алиеву представлен Генеральный план города Лачын

28 мая президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Лачын.

28 мая президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Лачын.

Как сообщает Report , председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев проинформировал президента Ильхама Алиева о мерах, предусмотренных в Генеральном плане, и работе, проделанной в соответствии с планом.

Было отмечено, что Генеральный план подготовлен по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Бакинским государственным проектным институтом с участием международной консалтинговой градостроительной группы – швейцарской компании SA Partners.

Соучредитель и партнер компании Дунья Ковари-Бинггели подчеркнула, что самобытная живописная природа и разнообразный ландшафт Лачына создадут условия для развития города как туристического пространства, превращения его в оживленный и привлекательный региональный центр с возможностями активной рекреации, занятий спортом, использования открытых площадок и здорового образа жизни. В связи с тем, что город расположен недалеко от международного аэропорта, на пересечении ряда автодорог международного и республиканского значения, он будет выполнять функцию ворот региона и обладать различными направлениями развития. Город Лачын разделен на зоны с сохранением и восстановлением его существующей структуры планирования, с учетом развития новых жилых территорий. По прогнозам в предстоящих 20 лет территория города будет расширена и доведена до 713 гектаров, а численность населения достигнет 18 тысяч человек.

Было подчеркнуто, что концептуальную основу Генерального плана составляет подход «Город в единении с природой». Она включает формирование особенностей центра урбанизации, обеспечение экономической диверсификации, охрану экологически чувствительных территорий, использование источников «зеленой» энергии и современных технических инфраструктурных технологий, а также повышение доступности городских услуг для пешеходов. Согласно плану, город Лачын превратится в устойчивый и инновационный центр, отличающийся «умным управлением», современной передовой системой образования и решениями инклюзивной мобильности.

Подчеркнуто, что в проекте Генерального плана преимущество отдано частным домам с приусадебными участками на исторически существовавшей территории заселения города, окружённого естественными зеленными насаждениями, площадью около 258 гектаров. Вместе с тем, в многофункциональных зонах и на других жилых территориях предлагается построить многоквартирные здания. В городе планируется построить больницу, создать Мемориальный парк, где будут размещаться музеи Оккупации и Победы, дошкольные и средние учебные заведения, профессиональное училище, а также объекты культуры и туризма. Примененный в планировании принцип «15-минутный город» обеспечит близость жилых кварталов к объектам повседневной необходимости и, предусматривая организацию низкоскоростной дорожной инфраструктуры, удобное передвижение жителей и гостей в пределах города.

Организация занятости населения основана на исторических традициях района. Так, в ближайшем будущем здесь планируется развитие экологического и эффективного сельского хозяйства, строительной, лёгкой и пищевой промышленности, рыбоводства, саженцеводства и сфер социальных услуг.

В соответствии с географическим положением, структурой территории будут реализованы основанные на местных традициях и современных подходах архитектурные проекты, которые планируется использовать в формировании самобытного облика города Лачын.