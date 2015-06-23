​Президенту Ильхаму Алиеву вручен Чемпионский пояс в самбо

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым.

Как передает Report, решением Исполкома Международной федерации самбо гость вручил главе государства Чемпионский пояс в самбо.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков сказал: Разрешите Вас поблагодарить за великолепный праздник, который здесь организовали. Я в Баку был еще в 1974 году. Сейчас узнать не смог.

Президент Ильхам Алиев: С тех пор в Баку не были?

Василий Шестаков: Нет, я был, но как-то так. А сегодня посмотрел. Смотрю, великолепный город, очень все красиво.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Рад, что вы приехали и наблюдаете такое событие – спортивные соревнования, самбо.

Василий Шестаков: Спасибо за поддержку. Спасибо большое, потому что благодаря Вам только самбо смогло попасть на такие крупнейшие спортивные мероприятия. Владимир Владимирович, когда в Сочи вы говорили, он Вас тоже поблагодарил. Мы хотели бы Вас тоже поздравить и вручить Вам Чемпионский пояс.

Василий Шестаков вручил Чемпионский пояс в самбо главе нашего государства.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Василий Шестаков: Такой пояс был вручен Владимиру Владимировичу как почетному президенту. По решению Исполкома Международной федерации самбо за большой вклад в развитие самбо в Азербайджане и в мире вручаем Вам этот Чемпионский пояс. Это второй пояс. Первый был вручен Владимиру Владимировичу Путину.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое. Я очень благодарен за такую оценку моей работы. Как вы отметили, самбо было включено в программу первых Европейских игр. Это была совместная инициатива Президента Путина и моя. Мы это с ним обсуждали еще в прошлом году весной. И мы обратились в Европейский Олимпийский комитет с тем, чтобы самбо было включено в программу. Должен сказать, что еще в списке видов спорта, которые планировалось включить, было еще семь видов спорта. 19 было уже определено и оставался один. И, конечно, также мы благодарны Европейскому Олимпийскому комитету за то, что они нашу просьбу удовлетворили. И вот этот день настал. На самом деле, этот вид спорта объединяет нас.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков подчеркнул, что у Азербайджана сильная школа самбо, и это с интересом отслеживается.

Президент Ильхам Алиев: Это дорога, я думаю, для самбо в будущую программу Олимпийских игр. Этот вид спорта у нас очень популярен. После того, как уже проходят соревнования по этому виду спорта, еще больше, я думаю, будет притока в самбо, потому что все мы прекрасно знаем, что поскольку дзюдо является Олимпийским видом спорта, он больше привлекает молодежь и детей, потому что все хотят стать олимпийскими чемпионами. Мы самбо тоже таким путем поддерживаем и будем поддерживать.

Василий Шестаков: Надеюсь, что с Вашей легкой руки у нас есть большие шансы попасть в олимпийскую программу. У вас есть очень хороший семикратный чемпион мира Джейхун Мамедов. Он – легенда самбо. Поэтому он награжден Международной федерацией высшей наградой – золотым знаком. Всего десять спортсменов награждены этим знаком за всю историю. Он вошел в десятку лучших.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Затем Президент Федерации самбо Азербайджана Джейхун Мамедов встретился с гостями.