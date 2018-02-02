Президентская премия для молодежи 2018 года будет предоставлена 6 лицам

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам подписал 2 февраля распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи 2018 года.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Президентская премия для молодежи 2018 года предоставлена следующим лицам, особо отличившимся в области культуры, образования и общественной деятельности:

Джамаловой Рейхан Рауф гызы

Альфидатлы Гюльнар Тейюб гызы

Фараджеву Хагани Сурхай оглу

Гулиеву Агарагиму Вагиф оглу

Сафаровой Зумруд Расим гызы

Зейналовой Айсун Гюльага гызы.