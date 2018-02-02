Президентская премия для молодежи 2018 года будет предоставлена 6 лицам

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам подписал 2 февраля распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи 2018 года.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Президентская премия для молодежи 2018 года предоставлена следующим лицам, особо отличившимся в области культуры, образования и общественной деятельности:
Джамаловой Рейхан Рауф гызы
Альфидатлы Гюльнар Тейюб гызы
Фараджеву Хагани Сурхай оглу
Гулиеву Агарагиму Вагиф оглу
Сафаровой Зумруд Расим гызы
Зейналовой Айсун Гюльага гызы.
News DepartmentАвтор новости
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