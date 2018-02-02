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    Президентская премия для молодежи 2018 года будет предоставлена 6 лицам

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам подписал 2 февраля распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи 2018 года.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Президентская премия для молодежи 2018 года предоставлена следующим лицам, особо отличившимся в области культуры, образования и общественной деятельности:

    Джамаловой Рейхан Рауф гызы

    Альфидатлы Гюльнар Тейюб гызы

    Фараджеву Хагани Сурхай оглу

    Гулиеву Агарагиму Вагиф оглу

    Сафаровой Зумруд Расим гызы

    Зейналовой Айсун Гюльага гызы.

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